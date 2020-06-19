Путин заявил об оперативном устранении дефицитов в пандемию

Во время пандемии коронавируса в России удалось не допустить резких скачков цен на товары, заявил президент на видеосовещании с представителями отраслей экономики.

Глава государства отметил, что производители продуктов питания, предметов первой необходимости, логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции работали зачастую на пределе возможностей.

"В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом", - сказал Владимир Путин.

"При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам", - констатировал президент. "И что важно - не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов", - заключил он.