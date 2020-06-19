До конца года в Москве пройдет 13 тысяч эколого-просветительских акций

Около 13 тысяч эколого-просветительских мероприятий проведет Мосприрода до конца года. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Все больше людей становятся неравнодушны к экологической обстановке и сохранению природы, - сообщает пресс-служба. - В прошлом году Мосприрода провела около 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий, в этом году их число достигнет 13 тысяч".

Среди запланированных акций - занятия онлайн, мастер-классы, лекции, экодиктанты, фотовыставки.

Как сообщили в Мосприроде, с 16 июня начались занятия в экоцентрах. Для участия в них нужна предварительная запись. Сделано это для того, чтобы соблюдать необходимые меры безопасности, в частности, социальную дистанцию. "У нас есть экоцентры совсем небольшие, где соблюдая дистанцию можем принять не более 3-4, а есть помещения где легко может поместиться несколько десятков человек", - уточнили в пресс-службе.