Ефимов: Москве рынок вакансий за неделю вырос на 8,6%

Прирост открытых работодателями новых рабочих мест за вторую неделю июня в Москве и Московской области составил 8,6% - это на 3,6 процентных пункта больше, чем в среднем по России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Восстановительный рост числа свободных вакансий в городе начался во второй половине мая. "Сейчас активно восстанавливается спрос на работников в наиболее пострадавших от пандемии отраслях - сфере услуг, индустрии гостеприимства, общепите. За прошлую неделю число открытых вакансий в спортивных и фитнес-клубах, салонах красоты увеличилось на 66%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите - на 42%",- рассказал вице-мэр.

По словам заммэра, росту рынка вакансий способствует восстановление деловой активности в городе, в том числе в самых пострадавших отраслях.

"За вторую неделю июня среднесуточный оборот наиболее пострадавших отраслей вырос в среднем на 21,3% по сравнению с предыдущей неделей, оборот малых и средних предпринимателей города - на 6,7%. В свою очередь, оборот туристического сектора увеличился более чем на 59%, сферы бытовых услуг в два раза, общественного питания - на 12,2%", - уточнил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.