ФСБ изъяла в Москве более 400 кг нелегально добытой в Каспийском море икры

Сотрудники ФСБ изъяли более 400 килограммов нелегально добытой в Каспийском море черной икры. Судя по кадрам оперативного видео, вся икра уже была расфасована в банки и была готова к продаже.

Деликатес хранился в холодильниках в частном доме в поселке Московский рядом с аэропортом Внуково. Изъятые коробки заняли целый грузовой полуприцеп.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативно-следственных действий удалось пресечь межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Уголовное дело было возбуждено и расследуется Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан - именно из Дагестана и был налажен нелегальный канал поставки икры в Москву.

Как отметили в ФСБ, принадлежность икры к осетровым видам подтверждена Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. По данным спецслужбы, предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 млн рублей. Подозреваемый в незаконном обороте икры задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.