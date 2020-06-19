ФСБ изъяла в Москве более 400 кг нелегально добытой в Каспийском море икры

Новости

Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры 13:04
Ефимов: Москве рынок вакансий за неделю вырос на 8,6% 13:04
В Петербурге от коронавируса умер завотделением больницы Святого Георгия 12:55
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года 12:55
Кремль: Легитимность на голосовании по поправкам в Конституцию важнее явки 12:54
Ученые вывели коз, способных давать противораковое молоко 12:51
Во Франции умер петух, которому суд разрешил кукарекать по утрам 12:44
Инновационные фары для новой "ГАЗели" будут делать в Беларуси 12:41
Ковер из миллионов цветов украсит Минск ко Дню Независимости 12:39
Под Мурманском достроили обходную железную дорогу взамен разрушенной 12:35
Почта России доставит медали участникам дистанционного забега 12:32
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая" 12:30
ЦИК назначила довыборы в Госдуму по четырем округам 12:20
Карпин о матче "Ростова" с "Сочи": Кто будет играть, я не знаю 12:19
В исследование на иммунитет к COVID-19 включат россиян в возрасте до 70 лет 12:16
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь 12:15
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими 12:12
Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом 12:04
Минобороны из-за коронавируса поменяло правила приема в военные вузы 11:59
В Татарстане завели дело по факту смерти 72-летнего инвалида в больнице 11:56
Минфин утвердил новый порядок согласования процедуры "закрытых" закупок 11:54
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы 11:53
В Москве украли электровелосипед стоимостью полмиллиона рублей 11:50
Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое 11:43
Чтобы вжиться в роль Бэтмена, Паттинсон пошел на жертвы 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ изъяла в Москве более 400 кг нелегально добытой в Каспийском море икры

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ изъяли более 400 килограммов нелегально добытой в Каспийском море черной икры. Судя по кадрам оперативного видео, вся икра уже была расфасована в банки и была готова к продаже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Деликатес хранился в холодильниках в частном доме в поселке Московский рядом с аэропортом Внуково. Изъятые коробки заняли целый грузовой полуприцеп.

Фото: Сергей Карандеев/ТАСС
Подозреваемый в убийстве троих человек в Москве уже имел судимость

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативно-следственных действий удалось пресечь межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Уголовное дело было возбуждено и расследуется Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан - именно из Дагестана и был налажен нелегальный канал поставки икры в Москву.

Как отметили в ФСБ, принадлежность икры к осетровым видам подтверждена Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. По данным спецслужбы, предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 млн рублей. Подозреваемый в незаконном обороте икры задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции подано почти 950 тысяч заявок
Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина