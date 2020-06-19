Калужане попросили сделать их дома ярче

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов продолжает инспектировать ход капитального ремонта многоквартирных домов своего избирательного округа.

Он встретился с жильцами домов № 1,2,3,4 на площади Победы. Здесь, как и в других домах, где капитальный ремонт крыш не был завершен, во время проливных дождей пострадали квартиры жильцов. Подрядчик обязался компенсировать ущерб.

Жители обратились к депутату с просьбой пересмотреть цветовую гамму отремонтированных фасадов. Они предлагают сделать их более яркими и жизнерадостными, при этом важно сохранить единый стиль всего ансамбля площади Победы. Окончательное решение будет принято после консультации с главным архитектором.

С владельцами магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов, решали вопрос ремонта фасадов с сохранением вывесок и обеспечением безопасного доступа покупателей на время ремонта. Жильцы трех домов и обслуживающие их управляющие компании обсудили условия ремонта подъездов.