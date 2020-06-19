Костромских фермеров поймали на воровстве государственных грантов

Костромских предпринимателей уличили в присвоении средств областного бюджета, выделенных на строительство животноводческих комплексов по нацпроекту "Развитие АПК". Вместо строительства ферм подозреваемые направили деньги на покрытие своих долгов.

Полиция в Костромской области возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего предпринимателя, который в 2017 году стал обладателем гранта департамента агропромышленного комплекса Костромской области. Чиновники признали лучшей его заявку по реконструкции крупного животноводческого комплекса в Островском районе и выделили ему на реализацию бизнес-проекта пять миллионов рублей. Однако вместо возведения фермы мужчина лишь "имитировал бурную деятельность".

Заключив договор подряда на строительные работы с фирмой своего отца, костромич подписал акт выполненных работ на два миллиона рублей, завысив реальные объемы в десять раз.

- Следующие полтора года деятельность продолжались лишь на бумаге и в итоге все пять миллионов целевых бюджетных средств были переведены на счета нескольких фирм, - рассказали в УМВД.

Вместо строительства ферм и приобретения коров получатели направили средства на погашение долговых обязательств своей семьи.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Если вину грантополучателя докажут в суде, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Фигурантом второго уголовного дела стал фермер из Нерехтского района Костромской области, незаконно получивший субсидию три миллиона рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как выяснили в облпрокуратуре, ради получения гранта фермер предоставил в региональный департамент АПК недостоверные документы, что привело к незаконному выделению государственных средств. В прокуратуре посчитали, что из-за обманных действий главы крестьянского хозяйства оказались нарушены права добросовестных фермеров на получение финансовой поддержки от государства. По результатам проверки в отношении фермера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения. Одновременно прокуратура направила исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании с фермера незаконно полученной субсидии.