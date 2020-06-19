Наркодиллер пытался сбыть более килограмма героина в Подмосковье

В Домодедове 29-летний уроженец ближнего зарубежья пытался заложить в тайник пакеты с героином. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Домодедово в результате отработки поступившей оперативной информации.

Татьяна Петрова рассказала, что при личном досмотре мужчины в кармане его куртки обнаружено шесть свертков с порошкообразным веществом. Злоумышленник пояснил, что содержимое является наркотиком. Он признался, что до задержания успел сделать еще два тайника-закладки. По указанным адресам оперативники изъяли еще два свертка с таким же порошком.

А в квартире задержанного в подсобном помещении в коробке из-под обуви полицейские нашли 5 свертков с веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является героином, общей массой более килограмма.

Возбуждено уголовное дело - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.