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19.06.2020 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наталья Сергунина рассказала о программе летнего досуга "КультЛето"

Текст: Ирина Огилько
Общегородская программа летнего досуга "КультЛето" стартует в Москве на следующей неделе. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров департамента культуры столицы.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По ее данным, вначале занятия будут проходить в онлайн-формате. А когда позволит эпидемиологическая обстановка, их перенесут в культурные центры. Продлятся уроки и мастер-классы до 31 августа.

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"Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений - от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков", - отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно опубликовано на сайте "Онлайн.Библиогород".

Каждые две недели оно будет обновляться. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, программа пополнится офлайн-занятиями в досуговых центрах и дворцах культуры. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить на бесплатной основе.

Так, дворец культуры "Капотня" подготовил бесплатный онлайн-курс для взрослых и детей от шести лет под названием "С астрономией на ты". Он состоит из четырех занятий, которые появятся 1, 8, 15 и 22 июля на YouTube-канале Дворца культуры. Начинаться каждый урок будет в 12:00. Участники смогут познакомиться с основами науки о Вселенной, научатся выбирать подходящий телескоп и наблюдать за небесными телами, а также делать астрономические записи.

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А культурный центр "Акулово" с 10 по 12 июля проведет онлайн-интенсив "Чтение и понимание на английском" для детей и взрослых. Он пройдет на онлайн-платформе Zoom. Для участия необходима регистрация. Во время интенсива участники познакомятся поближе с английской классической литературой, разберут фразеологизмы и идиомы, которые используют авторы в своих произведениях. Ежедневно будут проходить три занятия, каждое из которых предназначено для участников разных возрастов. Для подростков от 12 до 15 лет уроки будут начинаться в 11:00. На них они разберут книгу Марка Твена "Приключения Тома Сойера". Зарегистрироваться можно здесь. А участников в возрасте от 15 до 17 лет приглашают на виртуальные уроки в 13:15. Занятия посвятят "Острову сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона. Взрослые участники интенсива изучат одну из повестей о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилей" Артура Конан Дойла. Начало занятий в 15:30.

Узнать о секретах профессии актера, а также о том, как поступить в театральные вузы, выпускники школ и абитуриенты смогут во время интенсива "Диалоги о театре". Бесплатные занятия пройдут с 26 по 28 июня в аккаунте культурного центра "Новослободский". На них актеры и преподаватели театральных студий поделятся с ребятами своими знанием и опытом, расскажут о сложностях и преимуществах профессии. Среди участников - выпускник Российской академии театрального искусства (ГИТИС) актер Альберт Аванесян. Начало занятий в 14:00. Предварительная регистрация не требуется.

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Для тех, кто мечтает научиться петь и говорить красиво, с 1 по 3 июля Дом культуры "Десна" проведет интенсивный курс по постановке голоса "Вокальная йога". Занятия пройдут на сайте учреждения - начало в 12:00. На них приглашают взрослых и детей старше шести лет. Участники познакомятся с вокальной йогой, практикой, объединяющей в себе элементы йоги, работу с телом и специальные упражнения для развития голоса. Занятия платные.

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