Парки Москвы подготовили интерактивный квест

Интерактивный квест "Я шагаю по паркам" начнется 20 июня и завершится 10 июля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участникам квеста предстоит найти 10 достопримечательностей на ВДНХ, в Парке Горького, парке искусств "Музеон", саду имени Баумана, парке "Ходынское поле", сквере по Олонецкому проезду, детском парке имени Прямикова, ландшафтном парке "Митино" и музее-заповеднике "Царицыно".

В списке заданий: найти экотропу в старинной Шереметьевской дубраве, а также узнать, где находятся памятник водолазам, зеркальный лабиринт и другие локации. Посещать локации можно в любой последовательности.

На фоне найденных объектов необходимо сделать фотографию и опубликовать ее в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook или Instagram. Каждую фотографию следует сопроводить хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отметкой страницы @mosgorpark.

На электронный адрес pr@mosgor-park.ru отправить письмо со ссылками на все 10 публикаций. В теме письма нужно написать "ЯшагаюПоПаркам". Ознакомиться с более подробными условиями игры можно на страницах Мосгорпарка в ВКонтакте, Facebook или Instagram.

Первые три участника, прошедших квест и собравших портфолио из 10 снимков, получат ценные призы от партнеров квеста: смартфон, велосипед, самокат.