Погода во время Парада Победы в Москве 24 июня ожидается комфортной

Во время Парада Победы ожидается комфортная погода: +25 и слабый ветер. Такой прогноз сделали в центре погоды "Фобос".

- После понижения температуры в выходные дни в начале новой недели сохранится комфортная погода, днем воздух не будет прогреваться выше +25 градусов, осадки маловероятны, - рассказали в центре погоды. - Такая погода будет комфортной для всех участников парада, в первую очередь, для приглашенных на Парад Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого, такая погода соответствуют климатической норме для середины третьей декады июня.