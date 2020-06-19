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19.06.2020 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Погода во время Парада Победы в Москве 24 июня ожидается комфортной

Текст: Ирина Огилько

Во время Парада Победы ожидается комфортная погода: +25 и слабый ветер. Такой прогноз сделали в центре погоды "Фобос".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности

- После понижения температуры в выходные дни в начале новой недели сохранится комфортная погода, днем воздух не будет прогреваться выше +25 градусов, осадки маловероятны, - рассказали в центре погоды. - Такая погода будет комфортной для всех участников парада, в первую очередь, для приглашенных на Парад Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого, такая погода соответствуют климатической норме для середины третьей декады июня.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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