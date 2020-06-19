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19.06.2020 11:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергунина: 300 бизнес-задач решат участники конкурса для молодых специалистов

Текст: Ирина Огилько

В Москве стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он организован в рамках городской образовательной программы Future Tech. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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"Конкурс пройдет с 15 по 30 июля. Участникам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни московских компаний. Для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты. Результаты будут оценивать сами компании, предложившие задания, и эксперты", - отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра Москвы.

Испытания будут идти по 17 направлениям. Среди них - информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика.

"Согласно правилам, конкурсанты могут участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека. В итоге будут выбраны 14 победителей", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Конкурс организован Агентством инноваций Москвы. Прием заявок и регистрация для участия продлятся до 15 июля.

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Общаться организаторы и участники будут при помощи бизнес-мессенджера, разработанного одной из компаний-партнеров проекта Future Tech. Основная цель этой программы - взаимодействие вузов и высокотехнологичного бизнеса. В проекте участвуют около тысячи студентов и выпускников вузов. Программа предполагает проведение в вузах кейс-чемпионатов по различным направлениям и другие мероприятия.

Узнать подробнее о конкурсе и программе Future Tech можно на сайте https://futuretech.innoagency.ru/konkurs/

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