Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт пока не собирается покидать свой пост. Более того, в данный момент он находится в театре на репетиции. Так худрук прокомментировал появившиеся в сети сообщения о том, что в скором времени он покинет свой пост и займет почетную должность президента театра.

"Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую", - приводит слова Ширвиндта РИА Новости.

Он добавил, что всем рано или поздно придется уходить, вопрос только куда: на тот свет или в другое место.

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев, в свою очередь, отметил, что Ширвиндт доработает на своем посту как минимум до конца сезона, другой информацией он не располагает.

Александр Ширвиндт пришел работать в Театр Сатиры в 1970 году, возглавил его в 2000-м. Ровно через месяц, 19 июля, ему исполняется 86 лет.