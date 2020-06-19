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19.06.2020 21:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед

Текст: Ангелина Зеленькова

Летние веранды в центре столицы, которые открылись 16 июня, забронированы москвичами на месяц вперед. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

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По его словам, высокий спрос горожан превысил все ожидания рестораторов. "То, что происходит, значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что откроются, никто не придет, будут одни убытки. На самом деле произошло все наоборот, - отметил Сергей Собянин. - У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и больше вперед, все столики".

Напомним, в Москве с 9 июня сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги, также разрешены репетиции в театрах, театральных и концертных организациях, цирках. С 16 июня возобновили работу летние кафешки, библиотеки, музеи и выставочные залы.

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