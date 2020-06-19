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19.06.2020 21:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин попросил продлить "удаленку" на два месяца

Текст: Сергей Жуков
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой продлить удаленную работу еще на пару месяцев.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

- Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить "удаленку", надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой, - сказал глава города в эфире телеканала "Россия 1". - Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше.

Напомним, режим самоизоляции в Москве отменили с 9 июня, но сотрудники многих компаний по-прежнему работают в удаленном режиме.

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