Собянин попросил продлить "удаленку" на два месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой продлить удаленную работу еще на пару месяцев.

- Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить "удаленку", надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой, - сказал глава города в эфире телеканала "Россия 1". - Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше.

Напомним, режим самоизоляции в Москве отменили с 9 июня, но сотрудники многих компаний по-прежнему работают в удаленном режиме.