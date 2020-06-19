Собянин рассказал о выборе москвичей в ходе теста электронного голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги тестового электронного голосования, которое проходило в течение двух дней и сегодня завершилось. Он сообщил, что сбоев во время голосования не произошло. Участникам было предложено ответить на вопрос, что нужнее для москвичей - дополнительные парковочные места или новые зеленые насаждения.

Отмечая итоги голосования, Собянин написал: "Защитники экологии и природы победили автомобилистов. Всего в тестовом голосовании приняли участие 77 тысяч москвичей. 56% проголосовали за то, что природные территории важнее парковок",

Напомним, тестирование проходило на онлайн-платформе для будущего голосования по поправкам в Конституцию.