В Липецкой области на систему водоснабжения направят свыше миллиарда

В Липецкой области свыше миллиарда рублей из региональной казны направлено на капитальное строительство системы водоснабжения. Еще 156 миллионов рублей к этой сумме направлено из федеральной казны и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В нынешнем году на эти средства построят семь скважин, один водозабор, 6,4 километра сетей водоотведения, 32,82 километра сетей водоснабжения в 14 районах области, 47 поселениях и городе Ельце. В прошлом году в аналогичную программу вошли лишь три скважины, 24,2 километра сетей водоснабжения, 0,81 километра сетей водоотведения.

Власти Липецкой области проблемы в сфере водоснабжения делят на два типа: текущие - те, что связаны с поливным сезоном и порывами, и системные - которые возникают в связи с ростом жилой застройки.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что решение системных проблем требует значительных финансовых вложений. И без развития инженерных коммуникаций невозможно наращивать объемы возведения жилья, особенно индивидуального.

- Проблемы повышения качества обслуживания жителей региона в сфере водоснабжения и водоотведения - одни из самых актуальных для населения. И мы значительно увеличили финансирование для их решения, - отмечает Игорь Артамонов.

Так, значительная часть бюджетных инвестиций - 295 миллионов рублей - будет направлена на строительство новой системы водоснабжения в селе Тербуны. В рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" за ближайшие три года вместо изношенного водозабора здесь возведут новый - на 16 скважин. Его производительность увеличится в десять раз, а качественным водоснабжением будут обеспечены не только свыше 7,6 тысячи жителей, но и предприятия ОЭЗ "Тербуны".

Для жителей села Сенцово Липецкого района по распоряжению Игоря Артамонова из областного бюджета выделено десять миллионов рублей для строительства двух новых артезианских скважин, и еще 15 миллионов - в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство четвертого этапа сетей водоснабжения.

Продолжится и ремонт сетей. В нынешнем году ОГУП "Липецкоблводоканал" предоставлено 270 миллионов рублей субсидий. Эти средства направят на капремонт сетей водоснабжения и водоотведения, установку станций очистки воды, а также покупку и установку водонапорных башен в шести населенных пунктах.