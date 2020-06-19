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19.06.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В московских ЗАГСах с 23 июня возобновятся торжественные регистрации

Текст: Любовь Проценко

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 23 июня отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания столицы возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака. Она рассказала:

- Мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются - мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС.

Фото: kinopoisk.ru
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После каждой церемонии в зале будет проходить санитарная обработка и проветривание.

На новые площадки для регистрации брака распространяются такие же правила, как и в отделах ЗАГС. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале Мэра и Правительства Москвы.

Напомню, во время самоизоляции в столице регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Тем не менее за это время в городе период поженились более пяти тысяч пар. Около 30 процентов молодоженов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний срок.

Наибольшее количество браков за это время зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1, более известном как Грибоедовский, где заключено более 400 браков. Во Дворце бракосочетания №3 поженились более 250 пар, такое же количество браков зарегистрировано в Шипиловском отделе ЗАГС. В Солнцевском и Таганском отделах ЗАГС также пользовались популярностью - в каждом поженились более 220 пар.

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