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19.06.2020 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пройдет акция "Спасибо медработникам"

Текст: Ирина Огилько

В столице в честь Дня медицинского работника поздравят медиков праздничной акцией. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

21 июня в России отмечают День медицинского работника. В этот день по всему городу будут звучать поздравительные речи, в метро прозвучат благодарности от звезд, а на бульварах откроются выставки. Это будет благодарность от города тем людям, которые оказались на передовой во время пандемии, спасли многие жизни.
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Так на эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 по 21 июня прозвучат поздравления от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой. Своих коллег поздравят ведущие эксперты столичного Депздрава: главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов, главный врач московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов и другие.

21 июня поздравление для медиков появится на Останкинской башне и на фасаде Смоленского моста. А на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах 21 июня откроют экспозиции "Спасибо медработникам". Также в этот день на площадях города установят арт-объекты, посвященные работе врачей. Сфотографироваться на их фоне, чтобы потом выложить фото в соцсети с хештегом #спасибомедработникам, можно будет на Трубной и Тверской площадях и на ул. Лубянка.

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