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19.06.2020 12:22
Проект: В регионах

В Нововоронеже начнут готовить дефектоскопистов для атомной отрасли

С сентября 2021 года в Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ) при поддержке Концерна "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома") откроют новую специальность - "Дефектоскопист". На производстве такие сотрудники занимаются неразрушающим контролем: проверяют качество сварных соединений трубопроводов, систем и оборудования атомных станций, что напрямую влияет на безопасность АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Как рассказал директор по управлению персоналом и социальной политике Концерна "Росэнергоатом" Дмитрий Гастен: "Профессия "дефектоскопист" подобна профессии врача, задача которого выявлять слабые места обследуемых объектов и своевременно исправлять их. Такие специалисты востребованы во всех отраслях промышленности, в том числе они крайне нужны на атомных станциях и других предприятиях Концерна "Росэнергоатом". В настоящее время мы совместно с Нововоронежским колледжем начинаем готовить дефектоскопистов нового поколения, что особенно важно для обеспечения притока в атомную отрасль молодых высококвалифицированных кадров".

Фото: Нововоронежская АЭС
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С 2017 года компетенция "Неразрушающий контроль" входит в линейку чемпионатов профессионального мастерства всех уровней - дивизионального, отраслевого и национального. Это подтверждает заинтересованность отрасли в высококвалифицированных специалистах.

"Хорошие специалисты у нас всегда на вес золота, и очень радует, что их теперь будут готовить в Нововоронеже. Сегодня профессия "дефектоскопист" очень востребована и важна как для атомных станций, так и для ремонтных организаций всей отрасли. Ведь от квалификации этих специалистов и их численности зависит безопасная, бесперебойная работа оборудования и систем АЭС, а также качество и продолжительность ремонтных кампаний", - поделился директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Отметим, что в настоящее время количество дефектоскопистов на каждой станции индивидуально. Оно зависит как от конфигурации площадки и типа энергоблоков, так и от наличия рядом подрядных и ремонтных организаций. Например, численность отдела дефектоскопии металла и технического контроля (ОДМиТК) Нововоронежской АЭС, составляет сейчас 25 человек.

Фото: Нововоронежская АЭС
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На данный момент над проектом по открытию новой специальности в Нововоронежском политехническомколледже НИЯУ МИФИ работают специалисты и руководители Концерна "Росэнергоатом", НИЯУ МИФИ, Нововоронежской АЭС, АО "Атомэнергоремонт" и Нововоронежского политехнического колледжа НИЯУ МИФИ. По итогам окончания этой коллективной работы можно быть уверенными, что во время обучения студенты получат весь комплекс знаний и компетенций, необходимых первоклассному дефекстоскописту, а лучшие выпускники будут трудоустроены на действующие атомные станции и в дочерние организации "Росэнергоатома".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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