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19.06.2020 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчины задержаны за сбыт фальшивых купюр

Текст: Михаил Фалалеев
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании сбытчиков поддельных денег.

Татьяна Петрова рассказала, что в Дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение от представителя продуктового магазина о том, что неизвестные расплатились за покупку пятитысячной купюрой, которая вызвала подозрение в подлинности.

Фото: iStock
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Полицейские задержали двоих жителей города Дмитров в возрасте 22 и 26 лет.

Экспертиза показала, что купюра изготовлена не на предприятии Гознака, а выполнена электрографическим и струйным способами печати. Установлена причастность злоумышленников к шести таким же аферам на территории городского округа. Задержанные пояснили, что банкноты они приобрели на специальном сайте в сети "Интернет".

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Подозреваемым Сергиево-Посадским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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