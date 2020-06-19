В Подмосковье открываются торговые центры и фитнес-клубы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее ряд действующих коронавирусных ограничений.

В частности, с 25 июня разрешена работа музеев, выставочных центров, торговых центров без ограничения по площади. Напомним, сейчас разрешено работать только тем торговым точкам, что имеют отдельных вход и площадь не более 400 квадратных метров.

Многофункциональные центры с 25 июня начинают оказывать услуги в полном объеме - до этого МФЦ работали по ограниченному перечню услуг.

И с 1 июля могут, наконец, открыться фитнес-центра - при условии их загрузки не более чем на 25% от обычной пропускной способности.

С 15 июля начнут принимать детей оздоровительные лагеря, допущенные к работе.