В продаже появились карты "Тройка", посвященные юбилею "Аэроэкспресса"

Карты "Тройка" из ограниченной серии, посвященной 15-летию "Аэроэкспресс", появились в билетных автоматах Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Лимитированные карты "Тройка" оформлены в фирменных цветах "Аэроэкспресс" с юбилейным слоганом на лицевой стороне. Тираж тематических карт составил 10 000 экземпляров. Купить их можно в автоматах по продаже билетов на станциях метро, расположенных в пределах Кольцевой линии.

- Метрополитен регулярно выпускает коллекционные карты "Тройка", посвященные, в том числе, важным датам. Несомненно, одним из таких событий является юбилей компании "Аэроэкспресс", которая с 2005 года быстро и надежно доставляет пассажиров до основных аэропортов столицы. Уверены, что новые "Тройки" придутся по душе москвичам", - сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Как подчеркнула генеральный директор "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева, в юбилейный год компания разработала новую тарифную стратегию и с 15 июня ввела единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей, чтобы сделать поездку в аэропорт еще более доступной для всех сегментов пассажиров, а тарифы предельно простыми и понятыми.