В тестовом онлайн-голосовании уже поучаствовали более 50 тысяч москвичей

Более 50 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится:

- По данным на 05:00 53 789 жителей Москвы уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Явка составила более 7 процентов. Завершится онлайн-голосование 19 июня в 20:00. В ходе его горожане отвечают на вопрос, что важнее в настоящее время для столицы - создание дополнительных парковок во дворах или увеличение в городе площади зеленых насаждений.

Присоединиться к тестированию могут жители Москвы, которые зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого надо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru.

Эта же платформа будет использоваться и в период онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию.