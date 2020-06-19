В Воронежской области изменили порядок выделения жилья для льготников

Поправки в порядок предоставления квартир по договорам социального найма утвердил парламент региона. Изменения коснулись площади помещений, которые могут быть выделены льготникам. Это позволит быстрее сократить очередь людей, которые ждут улучшения жилищных условий.

Поправки внесены в закон "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма".

Жилищный кодекс дает субъектам РФ право устанавливать свой порядок предоставления жилых помещений по договорам соцнайма, напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Этим правом депутаты и воспользовались.

В Воронежской области определено более 25 льготных категорий граждан, которые имеют право на получение квартир из регионального жилфонда. Как отметил Нетесов, на 1 апреля текущего года в списке очередников числилось 1209 жителей региона. Из них 84 имеют право на предоставление социальных квартир вне очереди.

Очередь продвигается медленно, поскольку квартиры в новостройках просторнее, чем положено по нормативам для льготников.

Теперь власти смогут подходить к решению вопроса гибко, предоставляя гражданам жилье как большего, так и меньшего метража. Так, одинокого проживающим льготникам смогут предложить в социальный найм квартиры общей площадью от 33 до 41,9 "квадрата". Семьям из двух человек - от 42 до 53,9, из трех и более - из расчета от 18 до 36 метров на каждого члена. При отсутствии в жилфонде Воронежской области незаселенных жилых помещений общей площадью, соответствующей норме предоставления, допускается отклонение ее размера в сторону уменьшения (но только с письменного согласия получателей). При этом на каждого члена семьи должно будет приходиться не менее 11 квадратных метров.

- Можно совершенно уверенно говорить о положительном эффекте данного законодательного решения. Министерство обороны РФ передало в собственность региона свыше 50 жилых помещений большой площади, находящихся в Воронеже и Новой Усмани. Поправки позволят предоставить их многодетным семьям, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях по договорам социального найма уже не первый год, - отметила председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.