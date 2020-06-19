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19.06.2020 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Завершен капремонт павильона ВДНХ, где откроется парк "Союзмультфильма"

Текст: Ирина Огилько
Фото: комплекс ЖКХ Фото: комплекс ЖКХ
Фото: комплекс ЖКХ

Завершен капитальный ремонт павильона "Семена" на ВДНХ, где откроется мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм". Об этом рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

"В ходе проведения работ были полностью отремонтированы фасад общей площадью 1450 квадратных метров и кровля павильона, произведена замена 400 "квадратов" витражного остекления, - отметил Петр Бирюков. - Также специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель. Их разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом".

Фото: Харрисон Форман
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По словам заместителя мэра, обновленное здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией.

Павильон адаптирован для маломобильных групп граждан - установлены подъемник, лифт и пандусы. В здании размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой. Она представляет собой светодиодную ленту с 249 светильниками и будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном.

"В ходе капитального ремонта павильона была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать", - подчеркнул Петр Бирюков. Напомним, что здание павильона "Семена" на ВДНХ является объектом историко-градостроительной среды. Оно было построено в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.

За годы эксплуатации трехэтажная постройка пришла в негодность: конструкции частично утратили прочность, штукатурка на стенах стала отслаиваться, износились инженерные системы. В связи с этим было принято решение провести в павильоне капитальный ремонт.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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