На Сахалине медведь задрал пожилую женщину на даче

В дачном поселке "Железнодорожник" Холмского района Сахалинской области на пожилую женщину напал медведь. Как сообщили очевидцы происшествия, хищник схватил пенсионерку прямо на участке и утащил в лес.

"Женщина погибла от полученных ран", - рассказали "Интерфаксу" в диспетчерской службе района.

Дачники пытались отбить соседку у зверя, но им это не удалось. Медведь стал кидаться на других людей, от страха они бросились врассыпную. Когда хищник ушел со своей жертвой свидетели позвонили в полицию.

На месте работают правоохранители, спасатели и сотрудники Холмского лесничества. Они караулят зверя в засаде.

Это уже второй случай в этом году, когда медведь убил человека. Первый произошел 8 июня в Смирныховском районе. Хищник задрал геодезиста из Южно-Сахалинска.