Трутнев: Работа строительного комплекса должна быть прозрачной

На поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа (6,6 млн человек), регионам Дальнего Востока предоставлено 98,6 млрд рублей до 2022 года (в 2018 году - 23,7 млрд рублей, в 2019 году - 37,3 млрд рублей, в 2020 году - 27,2 млрд рублей, в 2021 году - 10,1 млрд рублей, в 2022 году - 0,15 млрд рублей).

"За счет федеральных средств уже удалось построить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние и на работу по развитию социальной инфраструктуры. Есть ряд подвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно", - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Минвостокразвития совместно с регионами ДФО проанализировали риски реализации мероприятий в 2020 году и подготовили предложения по перераспределению финансирования. От дальневосточных регионов поступили предложения по перераспределению 4,592 млрд рублей, образовавшегося в результате экономии по 14 мероприятиям (230,6 млн рублей), рисков неисполнения 20 мероприятий (4,316 млрд) и выделения дополнительного финансирования 3 регионам (394,8 млн рублей). Предложения по перераспределению федеральных средств представили 10 субъектов ДФО: Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

"Два объекта в Хабаровском крае не могут не обратить на себя внимание. Комсомольск-на-Амуре - один из двух городов на территории России, для которых по поручению президента РФ приняты комплексные планы развития. Но реализация этого плана в Комсомольске-на-Амуре идет с нарушениями графиков. Плохая история получается с "дальневосточными гектарами". Людям были даны обещания, что если они возьмут землю и будут создавать поселения, то получат помощь в создании инфраструктуры. Хабаровскому краю на это были выделены средства из федерального бюджета. Люди пользуются "дальневосточным гектаром", выбирают себе место для проживания, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог к "гектарам" сдвигается на год. Губернатору надо обратить внимание на строительный блок. Если люди, в нем работающие, не могут организовать работу, пусть сами едут на объект, берут лопаты и строят дороги. Все надо делать в срок и профессионально. Большое желание забрать средства, ранее предоставленные Хабаровскому краю по линии "Единой субсидии", и отдать их другим регионам, где стройки идут с опережением графика. Останавливает только то, что в итоге получится, что мы накажем людей, которые выбрали себе "дальневосточный гектар", а этого делать нельзя", - заметил Юрий Трутнев.

По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств. "Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение "Единой субсидии". Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой", - заметил он.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках "Единой субсидии", и качество работы строительного комплекса.

"Необходимо добиваться профессионализма на всех этапах, связанных с подготовкой и осуществлением строительных работ. Правительство РФ занимается улучшением работы строительной отрасли. Планируется снять ряд административных ограничений и дублирований. Но также нужно думать о кадрах, о подключении к работе профессионалов. Это касается и управления строительным комплексом, и выбора подрядных организаций. Для того, чтобы приходили профессионалы, работа строительного комплекса должна быть прозрачной, должна быть понятной цепочка принятия решений. Все, что связано с разработкой проекта, должно быть четким. На работу строительного комплекса будет обращаться особое внимание", - резюмировал Юрий Трутнев.