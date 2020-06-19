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19.06.2020 21:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Трутнев: Работа строительного комплекса должна быть прозрачной

Текст: Елена Березина
На поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа (6,6 млн человек), регионам Дальнего Востока предоставлено 98,6 млрд рублей до 2022 года (в 2018 году - 23,7 млрд рублей, в 2019 году - 37,3 млрд рублей, в 2020 году - 27,2 млрд рублей, в 2021 году - 10,1 млрд рублей, в 2022 году - 0,15 млрд рублей).
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"За счет федеральных средств уже удалось построить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние и на работу по развитию социальной инфраструктуры. Есть ряд подвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно", - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Минвостокразвития совместно с регионами ДФО проанализировали риски реализации мероприятий в 2020 году и подготовили предложения по перераспределению финансирования. От дальневосточных регионов поступили предложения по перераспределению 4,592 млрд рублей, образовавшегося в результате экономии по 14 мероприятиям (230,6 млн рублей), рисков неисполнения 20 мероприятий (4,316 млрд) и выделения дополнительного финансирования 3 регионам (394,8 млн рублей). Предложения по перераспределению федеральных средств представили 10 субъектов ДФО: Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

"Два объекта в Хабаровском крае не могут не обратить на себя внимание. Комсомольск-на-Амуре - один из двух городов на территории России, для которых по поручению президента РФ приняты комплексные планы развития. Но реализация этого плана в Комсомольске-на-Амуре идет с нарушениями графиков. Плохая история получается с "дальневосточными гектарами". Людям были даны обещания, что если они возьмут землю и будут создавать поселения, то получат помощь в создании инфраструктуры. Хабаровскому краю на это были выделены средства из федерального бюджета. Люди пользуются "дальневосточным гектаром", выбирают себе место для проживания, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог к "гектарам" сдвигается на год. Губернатору надо обратить внимание на строительный блок. Если люди, в нем работающие, не могут организовать работу, пусть сами едут на объект, берут лопаты и строят дороги. Все надо делать в срок и профессионально. Большое желание забрать средства, ранее предоставленные Хабаровскому краю по линии "Единой субсидии", и отдать их другим регионам, где стройки идут с опережением графика. Останавливает только то, что в итоге получится, что мы накажем людей, которые выбрали себе "дальневосточный гектар", а этого делать нельзя", - заметил Юрий Трутнев.

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
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По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств. "Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение "Единой субсидии". Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой", - заметил он.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках "Единой субсидии", и качество работы строительного комплекса.

"Необходимо добиваться профессионализма на всех этапах, связанных с подготовкой и осуществлением строительных работ. Правительство РФ занимается улучшением работы строительной отрасли. Планируется снять ряд административных ограничений и дублирований. Но также нужно думать о кадрах, о подключении к работе профессионалов. Это касается и управления строительным комплексом, и выбора подрядных организаций. Для того, чтобы приходили профессионалы, работа строительного комплекса должна быть прозрачной, должна быть понятной цепочка принятия решений. Все, что связано с разработкой проекта, должно быть четким. На работу строительного комплекса будет обращаться особое внимание", - резюмировал Юрий Трутнев.

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