В Благовещенске откроют фитнес-центры и спортзалы

В Приамурье с 25 июня решили разрешить работу фитнес-клубов и спортивных залов в областном центре. Также возобновят работу и бассейны во всех городах, кроме Свободного и Благовещенска.

"Министерство по физической культуре и спорту и администрация Благовещенска должны взять на особый контроль деятельность учреждений и разрешать их открытие только после соблюдения всех требований Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Со следующей недели начнут работу аттракционы во всех населенных пунктах, за исключением Свободного и Благовещенска. Там эпидобстановка пока еще не позволяет запустить в работу развлекательные площадки.

На особом контроле регионального оперативного штаба ситуация на Амурском газоперерабатывающем заводе, который строят в городе Свободный.

"Сейчас на АГПЗ зарегистрировано 170 человек с выявленной инфекцией, из которых 33 выздоровели. На предприятии задействовано 74 медработника из Санкт-Петербурга и Башкирии, имеется достаточное количество коек. Ситуация находится на контроле", - сказал губернатор Василий Орлов.

В Приамурье число пациентов с COVID-19 достигло 1230 пациентов, из которых 390 человек выздоровели, 152 инфицированных получают амбулаторное лечение.

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