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19.06.2020 03:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В нацпарке Приморья купание тигрят в озере попало в кадр фотоловушки

Текст: Ольга Журман

Летний отдых тигров у озера попал на видео в национальном парке "Земля леопарда". Самка привела свой первый выводок к оленьему водопою, где тигрята искупались, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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По кадрам специалисты поняли, что в жаркий летний день молодая самка амурского тигра под номером T61F привела к озеру трех тигрят возрастом шесть-семь месяцев.

По мнению сотрудник отдела науки нацпарка Виктора Сторожука, появление семейства у озера логично. У воды часто появляются олени.

- Копытные - основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идет об охоте. Видно, что детеныши мокрые - скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом, - сказал он.

Стрекот фотоловушки, которая срабатывает на движения рядом, также заинтересовал семейство. Тигрята подошли к ней вплотную и обнюхали.

Тигрица T61F родилась в конце 2016 года и уже обзавелась потомством. Заметна упитанность и "бодрость духа" редких кошек.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. В нацпарке "Земля леопарда" за ними наблюдают 400 автоматических видеокамер, образуя крупнейшую в России сеть фотоловушек.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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