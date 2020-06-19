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19.06.2020 18:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бурлак забил первый гол после возобновления чемпионата России по футболу

Текст: Максим Домчев
Защитник самарских "Крыльев Советов" Тарас Бурлак стал автором первого забитого мяча в чемпионате РПЛ после возобновления турнира.
Тарас Бурлак. Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости Тарас Бурлак. Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Тарас Бурлак. Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В пятницу матчем между "Крыльями Советов" и "Ахматом" возобновился чемпионат России по футболу. Матч проходит в Самаре на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года, в присутствии не более 10% зрителей от вместимости арены.

На 6-й минуте встречи после подачи углового отличился Тарас Бурлак, ставший автором первого забитого мяча после возобновления сезона.

Перед началом матча команды занимали 15-е и 16-е места . В активе самарцев 22 очка, у "Ахмата" на два очка меньше.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Самарская область СКФО Чеченская Республика Чемпионат России по футболу 2019/2020

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