Бурлак забил первый гол после возобновления чемпионата России по футболу

Защитник самарских "Крыльев Советов" Тарас Бурлак стал автором первого забитого мяча в чемпионате РПЛ после возобновления турнира.

В пятницу матчем между "Крыльями Советов" и "Ахматом" возобновился чемпионат России по футболу. Матч проходит в Самаре на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года, в присутствии не более 10% зрителей от вместимости арены.

На 6-й минуте встречи после подачи углового отличился Тарас Бурлак, ставший автором первого забитого мяча после возобновления сезона.

Перед началом матча команды занимали 15-е и 16-е места . В активе самарцев 22 очка, у "Ахмата" на два очка меньше.