Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике

В Чувашии создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего главы республики Михаила Игнатьева. Он скончался вчера, 18 июня, на 59-м году жизни в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

По сообщению врачей, причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная двусторонней пневмонией. В последнее время Игнатьев находился в клинике в тяжелом состоянии и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с его кончиной и сказал, что правительство республики окажет всю необходимую помощь семье Михаила Игнатьева. Пресс-секретарь Николаева сообщил "РГ", что Игнатьев будет похоронен в республике.

- Смерть родного человека - всегда больно и неожиданно. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся, - отметил Николаев.