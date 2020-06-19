Четыре человека погибли при пожаре в деревне в Удмуртии

Во время пожара в деревне Усть-Сарапулка Сарапульского района Удмуртии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Трагедия произошла в 00.50 19 июня. В единую диспетчерскую службу позвонили очевидцы и сообщили, что горит частный жилой дом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, однако в момент их прибытия дом и баня уже были охвачены огнем.

Сейчас уточняются личности погибших. Известно, что детей среди них нет. Удалось спастись шестилетнему мальчику и одному взрослому. Медицинская помощь им не потребовалась. В 2.40 пожар потушили. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.