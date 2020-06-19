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19.06.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух жителей Перми будут судить за жестокое убийство

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Перми, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью".

Как пояснили в СУ СК РФ по Пермскому краю, следствием установлено, что у 27-летнего обвиняемого, проживавшего в многоквартирном доме, сложились неприязненные отношения с 25-летним жителем этого же дома, который также ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

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Между обвиняемым и 25-летним мужчиной в ходе телефонного разговора произошла словесная ссора. После этого первый с 21-летним приятелем, жителем этого же дома, вооружились ножами и направились к оппоненту домой для выяснения отношений.

После того, как потерпевший открыл им дверь, обвиняемые, действуя с особой жестокостью, на глазах близких ему людей нанесли ему множественные удары ножами по различным частям тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительный заключением передано в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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