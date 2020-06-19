К Илье Репину домчат кони, а к Степану Разину можно пешком дойти

В национальном парке "Самарская Лука" стартовали конные походы. Здесь Волга делает загиб и окаймляет Жигулевские горы. Пешком пройти весь парк даже опытным туристам будет непросто. А верхом на лошади удастся посмотреть практически все.

Конные походы длятся от полутора часов до 10 дней. Ирина Глинская, директор конного клуба "Степное поле", рассказывает, что за полтора часа конной прогулки туристы доходят на Уркину гору, которую еще называют Плешка. С нее открывается потрясающий вид на приток Волги - Усу.

Но, безусловно, атмосферу похода лучше всего почувствовать за несколько дней: жить в палатке, готовить пищу на костре, купаться с лошадьми. А главное - за десять дней группа проходит всю "Самарскую Луку" по границе "Жигулевского заповедника". Это 210 километров пути. Кстати, спят в палатках не всегда - пару ночей проводят в приютах нацпарка со всеми условиями.

- Можно ехать на лошади медленно, но такой поход будет очень тяжелым для всех, поэтому мы рекомендуем туристам взять заранее хотя бы несколько уроков верховой езды, чтобы иногда ехать рысью, - говорит Ирина Глинская.

Кульминация 10-дневного конного похода - село Ширяево, где писал Илья Репин. В Ширяеве есть что посмотреть: знаменитые штольни и Попова гора, а главное - дом-музей Репина, во дворе которого стоит памятник художнику. В этом доме летом 1870 года жили Илья Репин, его брат Василий и их друзья-художники Макаров и Васильев. Обстановка жилища и вещи очень хорошо передают быт того времени. Не исключено, что некоторыми предметами пользовались сами художники. В Ширяеве Репин подготовил эскизы к знаменитой картине "Бурлаки на Волге", а также написал "Шторм на Волге".

В поход берут группу из десяти человек. Детей только от 12 лет. Лучше ехать, конечно, со своими палатками. Но у организаторов тура есть и свое снаряжение. Провизию для людей и животных везут на автомобиле, так что туристам остается только наслаждаться общением с лошадьми и природой - она в Самарской области потрясающая.

В нацпарке также есть интересные пешие маршруты одного дня. Например, экскурсионная тропа "Ведьмино озеро". В селе Бахилово, по преданиям, раньше жили колдуны и ведуньи. Поэтому на тропе вы встретите много сказочных персонажей - ведьму, лешего и водяного. А еще здесь есть "дерево желаний". Говорят, если повяжешь на этом дубе ленточку, заветная мечта сбудется. Попробуйте?

А еще в парке есть пещера Степана Разина. По легенде в ней он скрывался со своими товарищами. Да и сама по себе пещера уникальная. Она одна из самых крупных пещер карстового происхождения (размывание горных пород водой). К ней тоже ведет экскурсионно-туристический маршрут. Есть и другие тропы. И везде - удивительная природа.

Как добраться до "Самарской Луки"

В Самаре с центрального автовокзала ходят автобусы до Тольятти и Жигулевска. В пути проведете примерно два часа. А уже в этих городах маршрутки довезут до национального парка. Тем, кто путешествует на автомобиле, надо выезжать на федеральную автотрассу М5 "Урал". От Москвы до национального парка - более тысячи километров пути.

Речные прогулки

С 10 июня в Самарской области возобновлены теплоходные прогулки по Волге с речного вокзала длительностью по полтора часа. И открыты для посещения три туристических маршрута по "Жигулевскому заповеднику": до Каменной Чаши, на Бахилову Поляну и на гору Стрельную (самую высокую точку Жигулевских гор).

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