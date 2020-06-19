Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

В Нижегородской области планируется провести около 3 тысяч бесплатных исследований на наличие у жителей региона иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

В июне ведомство планирует провести тестирование на антитела к COVID-19 в 22 регионах всех федеральных округов. В исследование попадут дети от года до 17 лет включительно. А также взрослые из шести возрастных групп от 18 до 70 лет и старше.

Как пояснили в управлении, данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и по всей стране, а также планирования мероприятий по профилактике коронавируса. Для исследований планируется использовать ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2 производства Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора.

В Нижегородской области бесплатное тестирование будет проводиться с 23 по 30 июня. Для того, чтобы стать его участником, нужно заполнить анкету на сайте ведомства. Она будет доступна с 20 июня. Если человек будет соответствовать критериям отбора, то он получит приглашение сдать анализ крови с указанием адреса медицинской организации и времени.