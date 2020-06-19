Песков назвал печальной новостью смерть Игнатьева

В Кремле выразили соболезнования всем потерявшим близких в результате эпидемии коронавируса.

Комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это, безусловно, очень печальная новость".

"Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии", - заявил представитель Кремля, добавив, что специальных заявлений президента в связи с кончиной Игнатьева не планируется.

Бывший губернатор Чувашии умер после болезни на 59-м году жизни. Подробностями госпитализации Игнатьева Кремль не располагает.