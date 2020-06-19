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19.06.2020 14:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вечный зов Сабакая

Скала в Дуванском районе напоминает средневековый замок
Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 131(8185)
Фото: пресс-служба Дуванского района Фото: пресс-служба Дуванского района
Фото: пресс-служба Дуванского района

Крутая, недоступная, таинственная и оттого еще более притягательная. Такое описание, по мнению читателей "Российской газеты", идеально подходит для скалы Сабакай в Дуванском районе рядом с деревней Ежовка.

- Впервые увидела ее в советском многосерийном кинофильме "Вечный зов", когда училась в школе, - поделилась подписчица "РГ" Елена Плотникова. - Не могла оторвать взгляд от чудеснейшей панорамы. Настолько она мне казалось величественной и неотразимой. Герои картины называли скалу Звенигорой, и я не могла даже подумать, что она расположена в Башкирии. Через много лет во время сплава, путешествуя с друзьями по реке Юрюзань, увидела скалу воочию. Словно наяву передо мной возникла сцена из фильма, потрясшая меня в детстве. Мы причалили к берегу и забрались по узкой тропинке наверх. Перед нами открылся великолепный вид. Такой красоты не видела никогда! Даже кавказский ландшафт не может соперничать по красоте с башкирской природой.

Фото: Архив "РГ"
В Башкирии уникальный туробъект стал местом паломничества

На вершине горы раскинулся удивительный лес. Лекарственные растения, которых здесь в избытке, давно стали местом притяжения любителей трав и знахарей.

- Тут растут сосны, березы, цветы из Красной книги. Душистый аромат, чистый воздух, покой и тишина, - что еще нужно для счастья? - говорит Лена. - Внизу, на речке, всегда много рыбаков. Без улова не уходит никто. Поэтому каждый человек найдет себе занятие по душе. Не зря люди возвращаются сюда вновь и вновь. Кстати, по очертаниям отвесная стена скалы напоминает средневековый английский замок. На небольшом расстоянии это заметно.

После таких впечатлений и отзывов о Сабакае уфимский филиал "РГ" включил необычную скалу в список "30 уникальных мест Башкортостана" и даже выяснил некоторые легенды, связанные с ней.

Одно из преданий гласит, что легендарный завоеватель Тамерлан спрятал на горе свои сокровища. Правда, на данный момент поиски успехом не увенчались. Но, признаются местные жители, они не теряют надежды.

Также существует сказание, что именно здесь скрывался Салават Юлаев от правительственных войск. Догнать его так и не удалось, потому что башкирский герой спрыгнул со скалы в реку и уплыл вниз по течению.

Кстати

Для археологов скала тоже представляет огромную ценность. В каменном веке здесь была стоянка первобытных людей. Ученые обнаружили немало предметов из их быта - орудие труда, глиняную посуду, фрагменты керамики.

В тему

Скала привлечет не только альпинистов, но и спелеологов. В ней расположены три пещеры. Самая большая - ледяная - состоит из нескольких гротов и вызывает особый интерес у посетителей. Ее длина составляет 146 метров. С последним залом связана небольшая легенда: в нем нужно загадать желание, проговорив его про себя три раза. И тогда задуманное исполнится.

Общество Природа Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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