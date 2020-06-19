В Бангладеш умер известный казанский врач, боровшийся с пандемией

В Бангладеш на 66-м году жизни скоропостижно умер известный казанский врач Рашит Миннетдинов. Он находился в зарубежной командировке в составе группы российских специалистов, помогавших организовать медицинскую службы в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает минздрав РТ. В ведомстве не комментируют причины его смерти.

Рашит Шамилович родился 25 апреля 1954 года в селе Актаныш. Окончил Казанский медицинский институт. Работал врачом-кардиологом в 15-й городской больнице, затем стал заведующим терапевтическим отделением МСЧ "Татфлот". С 2004 по 2013 годы руководил кардиологическим отделением №2 Межрегионального клинико-диагностического центра.