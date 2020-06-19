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В Башкирии пьяный водитель наехал на двух девочек 08:29
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19.06.2020 08:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии пьяный водитель наехал на двух девочек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Вечером 18 июля Стерлитамаке произошло смертельное ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.

Около семи часов вечера по московскому времени на улице Горького автомобиль Lada Kalina выехал на тротуар и наехал на двух девочек-пешеходов, возвращавшихся с игровой площадки. Им оставалось идти до дома около трех минут. В результате аварии 15-летняя восьмиклассница от полученных травм скончалась, а вторая - 13-летняя девочка - с тяжелыми травмами была госпитализирована.

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Результаты медосвидетельствования подтвердили: виновник аварии, 62-летний местный житель был пьян. Во время допроса мужчина заявил, что ехал из магазина в сад.

- На бордюре немного зацепил... Я был пьяный, честно вам говорю. Вину свою признаю. Сожалею, - сказал он полицейским.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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