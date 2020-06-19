В Нижегородской области больницу оштрафовали за отсутствие СИЗ

Семеновская ЦРБ оштрафована за отсутствие некоторых средств индивидуальной защиты (СИЗ) у работников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Как выяснилось в ходе проверки, работникам не выдавались смывающие и обезвреживающие средства. Также выдача и сдача сотрудниками больницы СИЗ не фиксируется так, как этого требует законодательство.

По результатам проверки представитель трудовой инспекции составил протокол об административном правонарушении в отношении ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ". Речь идет о части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда").

30 января этого года больницу признали виновной в совершении этого правонарушения и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей. Руководство учреждения с этим не согласилось и обратилось в Семеновский районный суд с жалобой на постановление главного государственного инспектора труда Госинспекции труда по Нижегородской области.

Семеновский районный суд жалобу не удовлетворил, оставив постановление без изменения.