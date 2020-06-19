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19.06.2020 19:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье разрешили работу летних кафе

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

С 20 июня в Оренбуржье переходит к очередному этапу снятия противоэпидемических мер. В регионе смогут возобновить работу летние кафе на открытом воздухе. Разрешены экскурсии в музеи группами до пяти человек, а также мероприятия по подготовке и проведению ЕГЭ. При этом отменены все действовавшие ограничения для граждан старше 65 лет.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Такие изменения внес в указ о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в области губернатор региона Денис Паслер. Согласно новой редакции документа, до пятого июля приостановлено бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортах Оренбуржья.

С шестого июля стартуют смены в детских оздоровительных организациях - за исключением школьных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, а также лагерей палаточного типа.

Вместе с тем, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для приезжих: это распространяется и на тех, кто проживает вместе с ними. Исключение составляют вахтовики и командировочные.

На семейных мероприятиях по-прежнему не должно присутствовать более десяти человек. Остается обязательным также соблюдение дистанции и использование масок и перчаток в магазинах, сфере услуг и общественном транспорте.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Пандемия коронавируса COVID-19

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