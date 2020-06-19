В Саратове обнаружили контрафактные сигареты на 43 миллиона рублей

Группа мошенников в Саратовской области организовали хранение и сбыт немаркированных табачных изделий. Причем дело поставили с огромным размахом.

Двоих подозреваемых местных жителей задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ленинском районе города Саратова полицейские обнаружили складское помещение, где хранилось более 280 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Ирина Волк рассказала, что товар реализовывался в нескольких районах города через розничную сеть, состоящую из 15 торговых точек. Всего в помещении склада и на объектах торговли изъято более 300 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 43 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.