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19.06.2020 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове обнаружили контрафактные сигареты на 43 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Группа мошенников в Саратовской области организовали хранение и сбыт немаркированных табачных изделий. Причем дело поставили с огромным размахом.

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Двоих подозреваемых местных жителей задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ленинском районе города Саратова полицейские обнаружили складское помещение, где хранилось более 280 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Ирина Волк рассказала, что товар реализовывался в нескольких районах города через розничную сеть, состоящую из 15 торговых точек. Всего в помещении склада и на объектах торговли изъято более 300 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 43 миллионов рублей.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Алкоголь и табак

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