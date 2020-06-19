В Татарстане завели дело по факту смерти 72-летнего инвалида в больнице

По факту смерти мужчины в инфекционной больнице Набережных Челнов было возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла 1 июня. Поводом для прокурорской проверки стали жалобе супруги 72-летнего инвалида. Она опубликовала в соцсетях, что с лечением пожилого человека возникли проблемы, и что она не может перевезти его в другое медучреждение.

В итоге, в ходе надзорных мероприятий в деятельности медучреждения были выявлены нарушения законодательства при оказании помощи пациенту.

- Собранные материалы проверки были направлены в следственные органы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц, - рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По материалам следствия, смерть пациента случилась из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения сотрудниками больницы своих служебных обязанностей, что выразилось в неполном клиническом обследовании, неверной врачебной тактике и неправильно примененными клиническо-инструментальными исследованиями. Мужчина скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета. Уголовное дело было возбуждено по статье "Халатность". Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики под особый контроль.