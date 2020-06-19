В Ульяновске военные поздравили участника парада Победы 1945 года

Мини-парад у дома единственного в Ульяновске живого участника парада Победы 24 июня 1945 года устроили военные связисты, сообщает Минобороны РФ.

В Ульяновске в настоящее время проживает полковник в отставке, почетный гражданин Ульяновской области Василий Георгиевич Артамонников, единственный в регионе живой участник парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад у дома ветерана был организован силами военнослужащих межрегионального учебного центра связи и властями региона. Сам он был не просто зрителем, а участником мини-парада, на котором лично пронес штандарт 3 Белорусского фронта. В параде приняли участие солдаты-срочники и контрактники в форме красноармейцев времен Великой Отечественной войны, гарнизонный оркестр.

Артамонников Василий Георгиевич родился 7 ноября 1923 года. За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны награжден орденами "Отечественной войны" II и I степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За Победу над Японией", "За взятие Кенигсберга", "За освобождение Белоруссии", 10 благодарностей от руководства Советского Союза.