Артист иркутского драматического театра погиб на Байкале

В Иркутске погиб артист академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Алексей Лобанов, сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.

Известно, что 10 июня на Мухорском заливе озера Байкал в полукилометре от берега была обнаружена пустая резиновая лодка с включенным мотором. Выехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили неподалеку на берегу машину, в которой находились документы на имя Алексея Лобанова. Тело артиста нашли на дне озера 16 июня.

Как рассказали в театре, Алексей Лобанов родился 18 октября 1978 года в городе Белогорск Амурской области. Окончил Красноярский институт искусств в 1999 году. После окончания работал в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова. В мае 2000 года был приглашен в труппу Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, где за 20 лет сыграл множество разных ролей.

Прощание с Алексеем Лобановым состоится в субботу, 20 июня, с 12.00-13.00, в ритуальном зале по адресу: ул. Боткина, 10д. Похоронен он будет на Смоленском кладбище.