Директор новосибирского колледжа пойман на взятке в 241 тысячу рублей

Директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа арестовали в рамках уголовного дела о получении им взятки.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, в деле фигурирует сумма в 241 тысячу рублей, что расценивается как взятка в крупном размере.

По материалам следователей, в апреле-мае этого года на территории колледжа производились строительно-ремонтные работы, которые выполняла подрядная организация. По их завершению фирма должна была получить порядка 3 миллионов рублей в качестве оплаты.

По предварительным данным, это были бюджетные деньги, которые образовательное учреждение должно было передать строителям. Однако директор колледжа отказался выплачивать эту сумму, потребовав за это почти четверть миллиона рублей.

Директор подрядной организация обратился в управление ФСБ Новосибирской области и под контролем оперативников передал руководителю образовательного учреждения требуемую сумму.

После получения взятки подозреваемый был задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно уголовному кодексу, ему грозит срок от семи до двенадцати лет со штрафом в шестидесятикратном размере от суммы взятки.

Справка "РГ"

Новосибирский промышленно-экономический колледж ведет свою историю с 1945 года, когда по приказу Народного Комиссариата Боеприпасов был организован Новосибирский механический техникум. Сегодня он ведет обучение по девяти основным специальностям в области электроснабжения, обеспечения работы турбин и т.п.