Мэр Новосибирска поддержал благоустройство двора силами застройщика

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу строительной компании, которая, построив многоквартирный дом (МКД) с террасой на крыше в центре Новосибирска, благоустроила свой участок и близлежащие территории.

Анатолий Локоть отметил, что в связи с возрастающими запросами новоселов застройщики нацелены не только на увеличение квадратных метров, но и на создание комфортной среды проживания.

- Это правильный подход. Горожане, покупая жилье, хотят иметь и хороший вид из окна, и детские площадки во дворе, и школы, садики, поликлиники поблизости, - сказал глава города, осмотрев благоустроенную территорию на улице Чаплыгина, 115.

Проект реализовала компания "Трест". Как рассказал ее директор Никита Галитаров, в 2019 году руководство компании обратилось в мэрию с просьбой снести ветхое здание за свой счет.

- Мы хотели, чтобы новый дом гармонично вписался в существующую среду и украшал ее, а не портил. Самым оптимальным вариантом стала многоквартирная среднеэтажная застройка. Мы остановились на восьми этажах. В мэрии нам все оперативно согласовали, - поделился Никита Галитаров.

На взгляд мэра, реализованный проект благоустройства интересный и достоин внимания.

- Компания не только построила оригинальный дом, но и благоустроила участок площадью один гектар. Здесь появились тротуары, хорошие подъездные зоны, зеленые уголки. Очень

важно, чтобы этот опыт был подхвачен другими строительными компаниями, - отметил Анатолий Локоть.

Помимо основных работ, компания за собственные средства отремонтировала фасад соседнего двухэтажного жилого дома, а также снесла двухэтажное заброшенное здание.

Рядом с новостройкой соседствуют школа № 29 и детский сад № 376. Застройщик установил новые ограждения для обоих социальных объектов, их длина составила около 300 метров. На придомовой территории появились новые уличные фонари, вдоль тротуаров высажено 60 деревьев.