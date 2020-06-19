Минприроды: Ликвидация ЧП в Норильске прошла острую фазу

Спасателям, по его словам, "очень своевременно" удалось локализовать разлив дизельного топлива.

- Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много, - сказал Кобылкин.

Это, считает министр, стало возможным благодаря быстрой и профессиональной организации работы МЧС.

На перспективу Минприроды предлагает разработать систему предупредительного мониторинга аварий на производстве.

- Я считаю целесообразным на законодательном уровне внести понятие "управление надежностью и безопасностью объектами критической инфраструктуры", разработать систему предупредительного мониторинга, - сообщил Кобылкин.

Напомним, что ЧП в Норильске произошло 29 мая, когда резервуар с топливом получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. Утечка составила 21 тысячу тонн.