В Новосибирске выполнили половину плана по благоустройства дворов

В Новосибирске полностью отремонтировано уже 77 дворов многоэтажных домов. Еще на 80 аналогичных объектах полным ходом идут благоустроительные работы.

Причинами высоких темпов ремонта стали ранняя весна, которая позволила начать работы достаточно рано, а также их организация и контроль со стороны мэрии. Подрядчики вышли на объекты уже в апреле.

Ход благоустройства и качество работ в очередной раз проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он посетил четыре объекта в Ленинском районе

- Сейчас проехали по Ленинскому району, посмотрели несколько объектов, которые уже сделаны, и жители подтверждают, что их удовлетворяет и качество, и формат проведенного ремонта, - подвел мэр итоги рабочей поездки.

По словам главы города, муниципальные власти внимательно следят за качеством благоустройства. Обновленные городские дворы муниципалитет принимает только после того, как проведенные работы одобрят жители домов в лице председателей советов домов или ТОСов. Так, в ряде случаев подрядчикам были предъявлены претензии. В результате все недочеты устранены.

Всего летом этого года по муниципальной программе "Жилищное и коммунальное хозяйство Новосибирска" будет благоустроено 220 придомовых территорий. Здесь появятся въезды, парковочные карманы, тротуары, пешеходные дорожки. Подрядчики заасфальтируют проезды.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В пресс-центре мэрии отметили, что перечень объектов, подлежащих ремонту, был сформирован по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. В общей сложности на ремонт этих территорий выделено 420 миллионов рублей. Из этой суммы 210 миллионов рублей приходится на городской бюджет, еще 210 миллионов - на бюджет Новосибирской области.

Кроме того, 37 внутриквартальных территорий в этом году будут приведены в порядок на федеральные средства по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом случае предполагается комплексное благоустройство с оборудованием детских и спортивных площадок, установкой освещения, урн, скамеек, вазонов и других элементов благоустройства, а также озеленение дворов. При этом будут учтены интересы разных социальных и возрастных групп населения.

Мэр поручил завершить благоустройство новосибирских дворов к сентябрю.