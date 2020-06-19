В Новосибирске выполнили половину плана по благоустройства дворов

Причинами высоких темпов ремонта стали ранняя весна, которая позволила начать работы достаточно рано, а также их организация и контроль со стороны мэрии. Подрядчики вышли на объекты уже в апреле.
Ход благоустройства и качество работ в очередной раз проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он посетил четыре объекта в Ленинском районе
- Сейчас проехали по Ленинскому району, посмотрели несколько объектов, которые уже сделаны, и жители подтверждают, что их удовлетворяет и качество, и формат проведенного ремонта, - подвел мэр итоги рабочей поездки.
По словам главы города, муниципальные власти внимательно следят за качеством благоустройства. Обновленные городские дворы муниципалитет принимает только после того, как проведенные работы одобрят жители домов в лице председателей советов домов или ТОСов. Так, в ряде случаев подрядчикам были предъявлены претензии. В результате все недочеты устранены.
Всего летом этого года по муниципальной программе "Жилищное и коммунальное хозяйство Новосибирска" будет благоустроено 220 придомовых территорий. Здесь появятся въезды, парковочные карманы, тротуары, пешеходные дорожки. Подрядчики заасфальтируют проезды.
В пресс-центре мэрии отметили, что перечень объектов, подлежащих ремонту, был сформирован по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. В общей сложности на ремонт этих территорий выделено 420 миллионов рублей. Из этой суммы 210 миллионов рублей приходится на городской бюджет, еще 210 миллионов - на бюджет Новосибирской области.
Кроме того, 37 внутриквартальных территорий в этом году будут приведены в порядок на федеральные средства по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом случае предполагается комплексное благоустройство с оборудованием детских и спортивных площадок, установкой освещения, урн, скамеек, вазонов и других элементов благоустройства, а также озеленение дворов. При этом будут учтены интересы разных социальных и возрастных групп населения.
Мэр поручил завершить благоустройство новосибирских дворов к сентябрю.