Ученые расшифровали геном "чагырского" неандертальца на Алтае

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН прокомментировали результаты последних исследований генома неандертальцев, обнаруженных ими в Чагырской пещере в Алтайском крае. Расшифровка генома позволила узнать, что "чагырские" неандертальцы пришли на Алтай 80 тысяч лет назад из Европы и в ДНК современных людей есть фрагменты их генома.

Как сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН, результаты расшифровки генома неандертальцев, обитавших в Чагырской пещере, были опубликованы в американском научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). В этих исследованиях принимали участие ученые из разных стран под руководством генетика Фабрицио Мафессони из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг). В составе международного научного коллектива работали и сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, проводившие раскопки в Чагырской пещере.

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, профессора Ксении Колобовой, всего в Чагырской пещере было обнаружено 76 фрагментов костей неандертальцев, что стало крупнейшей коллекцией неандертальских артефактов в Северной Азии. "На сходство "чагырских" неандертальцев с европейскими и ближневосточными указывали характерная морфология зубов и костей. А теперь и генетические исследования подтвердили наши данные, что "чагырские" неандертальцы пришли из Центральной, Восточной Европы и Кавказа и принесли с собой микокскую традицию изготовления каменных орудий. Самыми близкими к ним оказались неандертальцы из Мезмайской пещеры на Кавказе, где также обнаружены и микокские каменные орудия", - отметила она.

Ученые также выяснили, что "чагырский" неандерталец генетически ближе к европейским популяциям, чем к неандертальцам, обнаруженным археологами в Денисовой пещере на Алтае всего в ста километрах от Чагырской пещеры.

"Чагырский" неандерталец стал четвертым в мире, чей геном удалось полностью расшифровать. Ранее были секвенированы геномы неандертальцев из пещеры Виндия (Хорватия) и из Денисовой пещеры, а также геном так называемого "денисовца" - обособленной ветви неандертальцев, обнаруженной в Денисовой пещере на Алтае. Полное исследование генома "чагырского" представителя предков Homo sapiens позволило провести его сравнительный анализ с другими уже изученными генотипами неандертальцев.

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН особо отметили, что три из четырех полностью расшифрованных генома древних людей, были получены при анализе костных фрагментов, обнаруженных в алтайских пещерах. Поэтому они причисляют Алтай к колыбелям эволюции человека.